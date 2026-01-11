Украина, Польша и прибалты должны освободить Беларусь! – иноагент Илларионов призвал готовиться к «уходу Лукашенко»
Украине, её западным «друзьям и союзникам», нужно срочно готовить план противодействия переходу Белоруссии под полный контроль Москвы.
Об этом укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Илларионов призвал расценивать как крайне опасную для самостийников концепцию «Русские, украинцы и белорусы – один народ».
«Сейчас, при Лукашенко, Путин осторожничает. Как только что-то случится с Лукашенко, всё то, что сегодня испытывает Украина, испытает на себе Беларусь. Потому что политика Путина и его отношения и к украинцам, и к белорусам одинаковые. Как только что-то произойдёт с Лукашенко, туда непосредственно направятся российские войска, некоторые из которых находятся уже там», – стращал Илларионов.
По его словам, для бандеровцев такой сценарий сулит опасность того, что «российские войска вновь окажутся на северных границах Украины».
«У Польши, Литвы, Латвии и всех союзников и друзей Украины, должна быть четко проработанная стратегия действий и операций в отношении того, что Путин собирается сделать.
И, безусловно, давным-давно запланировал в Минске, как только для этого сложатся благоприятные, с точки зрения Путина, условия», – настаивал иноагент.
