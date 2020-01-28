Украина получает худший демографический вариант

28.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

В будущем украинцам придется столкнуться с мигрантами, которые сформируют закрытые зоны, с абсолютно другими религиозными установками и взглядами

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил завотделом моделирования Института демографии и социальных исследований Владимир Сариогло.

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Он сообщил, что, по данным миграционной статистики, за последние 10 лет с Украины выехало приблизительно на 3,7 миллиона больше людей, чем въехало. Также эксперт ответил на вопрос, представляет ли для Украины угрозу иммиграция.

«Конечно, представляет. Но это вопрос миграционной политики. Мы понимаем, что к нам приедут люди из кавказских республик, из Центральной Азии – прежде всего из Узбекистана, а также китайцы, вьетнамцы. Из Африки могут приехать. Если не будет определенной политики, мы традиционно получим худший вариант», – сказал демограф.

«Существуют национальности, этносы, которые формируют закрытые зоны, с абсолютно другими религиозными установками и взглядами. Поэтому хуже будет, если мы не сможем интегрировать их в наше общество и будем иметь проблемы разного плана», – уточнил Сариогло, что он имеет в виду под «худшим вариантом».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее руководитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала, как вымирающую Украину заселят выходцы из Средней Азии.