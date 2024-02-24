Украина получает от Запада деньги на уровне окупаемости проекта и не больше, – Бортник

Анатолий Лапин.  
24.02.2024 13:51
  (Мск) , Киев
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деньги, Дзен, Запад, Общество, Украина


Запад дает Украине ровно столько денег, сколько она окупает. Киев получает «от зарплаты до зарплаты», а скидываются на содержание страны все европейские и другие партнеры США, включая даже Японию.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад дает Украине ровно столько денег, сколько она окупает. Киев получает «от зарплаты до...

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«Нам дают денег, но ровно на уровне окупаемости проекта. 40 миллиардов для бюджета практически собрали. Последние японские 12 миллиардов закрывают эту дыру. Деньги дают, надо будет – еще дадут, Европейский союза принял решение дать тоже 50 миллиардов. Денег дают, но ровно столько, чтобы их ровно хватало, «от зарплаты до зарплаты», чтобы ни отложить, ни обновиться не было», – заявил Бортник.

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