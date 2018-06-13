13.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украина получила антиконституционный орган внешнего управления

Антикоррупционный суд не решит проблему коррупции на Украине, а всего лишь передаст все полномочия по этому вопросу под внешнее управление.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика», политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы получили в результате создание Антикоррупционного суда? Суд, который находится вне судебной системы Украины, это антиконституционный суд. Он находится полностью под внешним управлением. Соответственно, это попытка не бороться с коррупцией, а перехватить коррупционную составляющую, извлечь её из государственного управления и передать под внешнее.

Коррупции от этого меньше не становится. Просто-напросто тогда вопросы, кто является коррупционером, решаются не на Банковой, а на Танковой (киевская улица, на которой находится посольство США – ред.)», – заявил Бондаренко.