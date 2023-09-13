Украина получила дальнобойные ракеты и начинает бить по Крыму: Первая массовая атака Севастополя

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Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ получили дальнобойные ракеты и приступают к ранее озвученному плану по регулярным террористическим обстрелам Крыма с целью склонить руководство России к уступкам.

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«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», – сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Михаил Развожаев подтвердил удар по Севморзаводу. Напомним, ранее предприятие принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко. В результате удара возник пожар и пострадали люди – всего 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести.

По словам политолога Александра Шпаковского, удар по Севастополю стал возможен благодаря получению Украиной дальнобойного оружия:

«Подобные атаки стали возможны лишь по одной причине: предоставление странами Запада соответствующих вооружений для ВСУ. Не добившись ощутимых успехов в «мясном контрнаступе», западные «стратеги» и их украинские подчинённые пришли к выводу о необходимости создать постоянную огневую угрозу Крыму, понимая политическое значение данного региона для России. В этой связи Украине предоставлены дальнобойные ракетные системы, стоит ожидать дальнейших атак».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди требует жесткого ответа на атаку Севастополя.

«Ответ должен быть таким, чтобы вздрогнул Киев! Поднять руку на Крым и Севастополь, значит посягнуть на Россию! Работайте, братья», – написала она в своем блоге.

Напомним, ранее Развожаев предлагал использовать площадку Севморзавода для производства морских беспилотников. А еще 20 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае атаки по Крыму Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине. Как видим, предостережениям бандеровцы не поверили.