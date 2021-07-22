Украина получила лишь пустые декларации, а не гарантии транзиту газа

22.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Сделка США и Германии по «Северному потоку-2» не гарантирует Украине ничего, в том числе и нового контракта на транзит российского газа.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Гарантиями для Украины было бы заключение еще одного контракта на транзит газа с 2024 года на 40 миллионов кубометров. Я в это не верю, но это было бы очень хорошим вариантом развития ситуации. А всё остальное – это просто пожелания, намерения и так далее. То есть была некая декларация о намерениях, которую подписали американцы и немцы. В ней говорится, что они будут давить на Россию, немцы будут пытаться заставить Россию подписать долгосрочный контракт и так далее», – отметил эксперт.

«Но поймите одну простую вещь – если Россия в конечном итоге упрется, и Украина будет занимать какую-то неконструктивную позицию, контракт может не быть подписан вообще. В таком случае начнётся контрактование мощностей в украинской ГТС на краткосрочной основе, что сейчас, в принципе уже происходит, между прочим. Такой вариант развития ситуации весьма вероятен. Только подписанный контракт может быть гарантией чего-нибудь, всё остальное-это декларации о намерениях, это всё разговоры», – добавил наш собеседник.

«Путин сказал, что Меркель попросила его, чтобы Украина качала газ – и она будет качать. Ну, может быть и будет качать. Вопрос – в каких объемах. Если будет качаться 20 миллиардов, то это вообще ни о чём. Надо хотя бы 40, а ещё лучше 60, что вообще нереально.

Что касается анонсированных инвестиций в миллиард долларов в развитие возобновляемых источников энергии в Украине, то, скорее всего, речь идет о водороде. Пока это всё очень туманно. Водорода здесь нет, его не производят, его производство дорого, транспортировка очень сложна. Поэтому всё это – вопрос далекого будущего. Да и миллиард долларов – это не такие уж и большие инвестиции в секторе возобновляемой энергетики. То есть всё это тоже пока очень неконкретно», – сказал Марунич.