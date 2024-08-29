Сивков: То, что произошло 26 августа, – ещё не удар возмездия по Украине

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Массированный комбинированный удар по Украине 26 августа не был актом возмездия.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить о том, что это возмездие, нет никаких оснований. Дело в том, что поддержание в подавленном состоянии инфраструктуры противника предполагает периодическое нанесение ударов по этой инфраструктуре. После вывода из строя в результате массированного удара основных объектов инфраструктуры, начинается ее восстановление. По прошествии какого-то времени она опять начинает работать. В этот момент надо опять наносить удар», – сказал Сивков.

Он уточнил, что в промежутках между массированными ударами наносятся точечные удары по объектам инфраструктуры, которые «восстанавливаются особенно быстро».

Эксперт напомнил, что после теракта на Крымском мосту по Украине было запущено более 200 ракет. Это больше, чем 26 августа.