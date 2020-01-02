Украина получила от США нового временного поверенного

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сменив Уильяма Тейлора, пост временного поверенного по делам США на Украине заняла замглавы американской миссии на Украине Кристина Квин.

Об этом на своей официальной странице в «Facebook» сообщает посольство США в Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с воодушевлением встречаю новый вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине…Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее», – заявила Квин в опубликованном видеообращении.

Как отмечается, Уильям Тейлор покинул свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем посольства США в Киеве, в соответствии с американским законодательством, согласно которому назначенное лицо не может находиться на временной должности больше, чем около 200 дней.

Сменившая Тейлора Квин с 2013 по 2016 год занимала должность экономического советника в посольстве США в Бангкоке, после чего с 2016 по апрель 2019 была и.о. замглавы миссии и министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже, с 28 мая 2019 года находилась на разных дипломатических должностях на Украине. Кроме того, в Госдепе в Вашингтоне Квин работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.