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Минувшей ночью Украина нанесла ракетный удар по Бердянску, находящемуся в глубоком тылу. Три ракеты было сбито, однако еще три поразили цели – военные блогеры пишут о попадании по военным складам, аэродрому и стоянке авиатехники. Обломки и дальность полета позволяют предположить, что ВСУ использовали американские ракеты ATACMS, которые могут запускаться из установок HIMARS на дальность до 300 км. Об их появлении у противника уже неоднократно предупреждали наблюдатели, хотя Вашингтон и уклонялся от подтверждения поставок.

«Ну что, ATACMS уже у нас. Аэродром в Бердянске с вражеской техникой был поражен именно ними. Спасибо нашим партнерам», – написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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«И снова мы сначала увидели в действии новое оружие, еще до официального объявления про передачу. Спасибо США!» – радуется боевик из партии «Свобода» Александр Аронец.

Чуть позже тайную передачу ATACMS подтвердила газета Wall Street Journal, уточнив, что этими ракетами также был нанесен удар по Луганску.

«Ну все. Похоже о базировании авиации в Крыму и на Донбассе Россия может забыть. Да и аэродромы в Курске и Ростове теперь тоже будут под прицелом. Крымский мост опять-таки. Севастополь тоже. Будем бодрить», – радуется живущий в Киеве политолог Юрий Романенко.

Бывший советник МВД Украины Виктор Андрусив пишет, что теперь под угрозой ударов оказываются места дислокации российских Вооруженных сил в зоне 300-км досягаемости американских ракет.

«У ВСУ есть в рукаве две козырные карты, ходить которыми рискованно. Так вот, ATACMS серьезно приближают возможность новых успешных операций еще до окончания осени», – хвастает Андрусив.

«Поставки и удары дальнобойными ракетами мы прогнозировали с прошлого года, когда Вашингтон еще категорически отказывался их передавать Украине. Так будет и с другими типами вооружений, поставки которых сейчас кажутся фантастическими. Вплоть до сверхмалых ядерных боеприпасов. И у Украины хватит слабоумия и отваги их применить», – предостерегает военкор Александр Коц.

Впрочем, удивительное другое – если публикуемые украинской стороной данные о поражении авиатехники РФ на взлетном поле в Бердянске – не фейк, получается, что ответственные лица, зная об угрозе удара, не предприняли мер по рассредоточению.

Ведь известный российский политик из Запорожской области Владимир Рогов еще в июне публиковал ссылки на западные спутниковые фото русского военного аэродрома в Бердянске, где находились ударные вертолеты. Рогов предостерегал: появление этих снимков означало, что все координаты переданы ВСУ, и «весьма вероятен удар ракетами HIMARS и Storm Shadow по местам базирования и скопления авиационной техники».

Тем временем, американский институт Хадсона опубликовал прогноз, согласно которому по Крымскому мосту будет нанесен комбинированный удар ракетами ATACMS, SCALP/Storm Shadow и немецкими Taurus. Перед этим позиции ПВО будут перенасыщены и вскрыты дронами. А одновременно в море будет предпринята атака надводными и подводными БПЛА.

В Институте Хадсона признают, что такую атаку Украина просто не сможет реализовать в одиночку, без поддержки США и НАТО.