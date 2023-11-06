Украина получила секретные данные от предателей из Крыма

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Украинские СМИ опубликовали видео момента попадания НАТОвской ракеты по кораблю «Аскольд» Черноморского флота, строительство которого завершалось на заводе в Керчи. Также в распоряжении вражеских медиа оказалось и фото последствий удара – сегодня вечером киевская пропаганда смакует полученные от предателей материалы. А ведь изначально уверялось, что на площадку завода упали обломки ракеты, и была надежда, что повреждения будут минимальными.

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«Боковая часть судна разбита до неузнаваемости. Очевидно, что существенные повреждения также получила носовая часть корабля и установки вертикального пуска ракет «Калибр-НК». Интересно, что на 27-е ноября была запланирована официальная передача и взятие на вооружение корабля «Аскольд» Военно-морским флотом РФ. Видимо, теперь принять его «на вооружение» сможет разве что пункт приема металлолома. И, конечно же, спасибо за кадры неизвестному фотографу!» – злорадствует украинский пропагандист Юрий Бутусов.

Не исключено, что авторы фото и видео выступали также наводчиками – ведь они имели доступ к территории предприятия и системе видеонаблюдения. Нужно понимать, что несколько месяцев назад после аналогичного удара по судостроительному заводу в Севастополе в Сети также вскоре появились снимки пораженного российского корабля, сделанные с близкого расстояния.

«Симптоматично, что первыми снимки вновь выложили именно вражеские паблики. Слив инфы по скудоумию\злому умыслу продолжается», – констатирует военкор Юрий Котенок.

Считающийся близким к погранслужбе канал «Два майора» так оценивает ситуацию:

«Пока не будет введено военное положение и соответствующий пакет законов, кадры будут появляться в сети. Это не убирает агентов-визуальщиков, спутники и самолеты-разведчики НАТО, но дает меньше почвы для анализа врагу».