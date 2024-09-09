Украина получила сразу несколько кризисных направлений – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
09.09.2024 09:10
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Тактический, а местами оперативно-тактический кризис наступил для ВСУ сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом в эфире видеоблога PolitБюро заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Старикова, это произошло благодаря тактике «качелей», которую ВС РФ используют с начала года.

Тактический, а местами оперативно-тактический кризис наступил для ВСУ сразу на нескольких направлениях фронта. Об...

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«Противник с начала года использует стратегию качелей. Ударили в одно место – не получилось, ударили в другое. Где получилось – проходят. Вот получается сейчас Покровское направление, Невельское направление и Угледарское направление.

У нас было одно раньше направление – тактический кризис. Сейчас что реально происходит на фронт? Оперативно-тактический кризис на Покровском направлении, элементы тактического кризиса на Торецком направлении и на Невельском направлении и элементы тактического кризиса на Угледарском направлении. Вы меня спросите, остановит ли противник движение? Не остановит, оно будет все дальше, дальше накручиваться», – заявил Стариков.

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