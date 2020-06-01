Украина получила Стамбульский патриархат, а не собственную церковь – Геннадий Москаль

01.06.2020, Киев, Игорь Петров

Вместо украинской церкви, обещанной Петром Порошенко, Украина в лице ПЦУ получила еще одну церковь с центром управления за рубежом.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, «заслуженный юрист Украины», генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам обещали поместную церковь. Мы получили украинскую поместную церковь? Мы получили очередной патриархат. У нас два патриархата – Московский, с центром управления в Москве, и Константинопольский, с центром управления в Стамбуле. Мы же не имеем независимости», – заявил Геннадий Москаль.

По его мнению, государство вообще не должно вмешиваться в церковные дела, а захваты храмов не должны происходить.

«Если церковь отделена от государства, государственные деятели должны забыть слово «церковь». Сегодня в каждом селе – церковь, построенная Филаретом, Московским патриархатом, греко-католики… есть людям куда ходить, нечего захватывать. Есть церкви, есть переток людей», – утверждает Москаль.