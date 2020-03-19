Украина получила тревожный сигнал от Венгрии

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Страны Восточной Европы заинтересованы совместно с Россией бороться против антиконституционной политики дискриминации нацменьшинств, проводимой Киевом.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной со своим венгерским коллегой Петером Сийярто пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств, в том числе образовательные и языковые. Этого требуют международные обязательства украинского государства, как, собственно, и Конституция Украины», – сказал Лавров.

Сийярто сообщил, что Будапешт приветствует запуск «Турецкого потока» в обход Украины.

«Самая хорошая новость у нас связанна со сферой энергетики, которая у нас является критически важной с точки зрения энергетического снабжения Венгрии.

Закреплена договоренность с «Газпромом» о приобретении 2,2 миллиардов кубометров газа, которые в принципе, перекрывает все насущные потребности Венгрии на предстоящий период.

Также закреплена договоренность и о поставках 1,5 миллиардах кубометров газа на предстоящий год. Более того мы начали переговоры о наращивании этих объемов до уровня 4,2 миллиардах кубических метров.

Венгрия заинтересована в приобретении газа по каналу газопровода «Турецкий поток» через Турцию и Болгарию на конец следующего года.

Первым шагом станет строительство трубопровода протяжённостью 15 км с территории Сербии через границу в Венгрию создав возможность поставок газа в 6,5 миллиардов кубометров», – отметил политик.

Венгерский министр выступил за пересмотр санкций против России.

«Мы договорились минимизировать негативный ущерб от санкций ЕС и встречных мер со стороны России посредствам поощрения венгерских инвестиционных проектах на территории РФ», — резюмировал Петер Сийярто.