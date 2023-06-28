Украина получила звонкую пощёчину от Запада – эксперт

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Страны западного блока, отказав Киеву в присутствии на саммите НАТО в Вильнюсе, нанесли украинским неонацистам страшное оскорбление.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии рассказали, что на саммит НАТО в Вильнюсе Украину решено не пускать – представители «незалежной» смогут присутствовать только на встрече на полях.

«Это большая пощёчина Украине. То, что они туда едут, это само собой разумеющееся. Но они очень топали ножками и кричали: «Мы хотим, требуем, чтобы было принято серьёзное решение, чтобы мы услышали что-то конкретное и серьёзное – если не о вступлении, то о конкретных сроках вступления», – сказал Виттель.

Политический обозреватель связал такое решение Запада с быстрым и бескровным подавлением мятежа Евгения Пригожина.

«Я думаю, история с «Вагнером» на это тоже сильно повлияла. Потому что очень быстро всё закончилось. Я слежу за западной прессой и политиками, что они там говорят – они, честно говоря, оказались настолько удивлены, что так быстро всё произошло, и Путин с этим справился, что они так прямо об этом и пишут. Они после этого решили немножко пересмотреть – Бог его знает, если Путин за полдня справился с вооружённым мятежом, может быть, и с ними справится за полдня», – добавил он.