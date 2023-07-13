Запад передает Украине оружие для того, чтобы обострить военные действия и побудить Киев к осени перейти к переговорам с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Livе» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, трагедия будет заключаться в том, что Украина получит в результате серию котлов, посерьезнее тех, что произошли в Иловайске и Дебальцево накануне подписания первых и вторых «Минских соглашений».

«Фактически Соединенные Штаты решением о кассетных боеприпасах, которых выше крыши и у России, и у нас – нам американские для этого не нужны были, понимаете, у нас их во, – фактически это катализатор ускорения. То есть, в августе-сентябре будет, мягко говоря, очень горячо на юге и на юго-востоке. Где-то до октября это должно спасть и дальше начнется опять наша песня хороша, начиная сначала, про «Минск-3», но уже после Иловайска, помноженного на Дебальцево, потому что по-другому никак. А для того, чтобы это было гарантированно, давайте включим кассетные боеприпасы. А дальше поляки расчехлятся и скажут: «Вы знаете, да, мы готовы. Только мы сами заходить на будем на западную, мы будем заходить по решению НАТО, как было в Югославии. А так, сами – нет. Но готовы, готовы, готовы и даже сейчас молебны совместные проведем, чтобы уже все хорошо было приготовлено». Что дальше? Мне понятно – дальше мы идем в этот «гештальт 2.0» без ансамбля. То есть нам – ветер в спину, они все вышли вчера, США, сказали: «Мы сделали все, что могли, мы дали все, что могли» и заверили это словами Столтенберга, который сказал: «Мы уже дали все, что могли», – заявил Чаплыга.