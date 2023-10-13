Украина получит любое оружие, а потом и ядерный зонтик – Борис Джонсон

Анатолий Лапин.  
13.10.2023 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина получит ядерную защиту, но только в случае вступления в НАТО.

Об этом в эфире «ТСН» заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получит ядерную защиту, но только в случае вступления в НАТО. Об этом в...

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«Что я заметил из тех разговоров, которые имел с Владимиром Зеленским в первые дни войны? Он мне говорил: «Нам нужны бронированные машины, нам нужны танки». Потому мы давали броневики и, в конце концов, дали танки. Я считаю, что они очень полезны, но технологии меняются, и сейчас танки забрасывают с дронов.

Вам нужны дроны и другая технология. Я считаю, что сейчас нужен дальнобойный огонь ATACMS, считаю, что нам нужны системы, чтобы доставать россиян из их лисьих нор. Нужны «депикамс», нужны средства, которые помогут украинцам продвигаться, потому что сейчас это тяжело. Эти траншеи – это ужас Первой мировой войны, и мы должны найти путь через них», – сказал экс-премьер.

«Пока Украина не станет членом НАТО, Запад не предложит ядерный зонтик, это очевидно. Но это время должно наступить, и это правильно. Тем временем, мы должны дать все технологические решения – дроны, разведывательные данные. Я не буду выдавать государственные тайны, но Великобритания делает очень много», – заявил Джонсон.

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