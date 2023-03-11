Украина получит накрывающие Крым ракеты, а не истребители F-16

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские истребители F-16 не подойдут ВСУ, поскольку этот самолет не создан для ведения боев на линии фронта

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил экс-офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, сказавший, что не считает истребители на данный момент «приоритетной потребностью Украины».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Они будут приоритетом, когда Украина одержит победу и наступит мир, для защиты воздушного пространства. А пока самолеты — это последняя потребность Украины», – считает Ледвидж.

Он говорит, что было бы здоров, если бы Украина, до конца года получила 150 работающих самолетов, но называет такой вариант маловероятным, поскольку существует ряд ограничений.

«Нужны аэродромы. Возможно, они у вас есть, но они требуют большого количества наземного персонала и высококвалифицированных техников. Их могли бы нанять по контракту, но в случае российского ракетного обстрела это составит политическую проблему. К тому же аэродромы нужно защищать высокостоимыми средствами ПВО, которые сейчас используются для защиты Киева, Харькова, Херсона, Николаева и других городов, подвергающихся массированным обстрелам. Невозможно обеспечить все объекты, когда количество средств ПВО ограничено. В конце концов нужно время, чтобы ввести в эксплуатацию достаточное количество самолетов. Это не делается быстро. И еще один технический аспект: F-16 не создан для боев над линией фронта. К тому же он сложен в обслуживании, требует значительного материально-технического обеспечения и является крупной мишенью. Думаю, самый подходящий самолет для украинцев — на F-16, а шведский Gripen. Однозначно не британский Typhoon или французский Rafale», – полагает аналитик.

При этом он прогнозирует, что Украина получит дальнобойное вооружение, необходимое для «деоккупации Крыма».

«Я не согласен с критикой относительно того, что такие поставки осуществляются постепенно и так же постепенно увеличивается класс этого вооружения. Таким образом, Запад очень осторожно и мастерски управляет реакцией России. Украина получает гораздо более дальнобойное оружие [чем раньше] – наземные ракетные системы малого диаметра с дальностью выстрелов до 153 км. Следующим очевидным этапом является ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Когда Украина вернет себе побережье или приблизится к нему, с помощью них она сможет держать под прицелом весь Крым», – отмечает собеседник издания.

По его словам, это не означает, что в Крыму начнут взрываться сотни дальнобойных ракет — суть в другом.

«Сам факт попадания Крыма в зону поражения будет оказывать давление на россиян, всерьез будет угрожать Керченскому мосту и линиям снабжения, которые идут в Крым. Кстати, нет необходимости в том, чтобы украинские войска пробивались к самому побережью. Они могут держать в зоне риска значительную часть Крыма и линий снабжения уже с уже имеющимися артиллерийскими системами», – резюмировал Ледвидж.