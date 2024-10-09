Украина получит разрешение на дальнобойные ракеты под новый «контрнаступ», – Карасев

Разрешить бить дальнобойными ракетами по российским тылам Украина может получить под новую попытку наступления, которое вероятно до конца года, потому что дальше не позволит погода. В противном случае такие удары будут лишены смысла и не приведут к изменению положения дел на фронте.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разрешение на дальнобойные ракеты надо давать тогда, когда подготовлено наступление. Потому что просто бить по глубине, даже по военным целям, – это не имеет большого военно-оперативного смысла. Надо, чтобы была синергия воздушной операции, ракетной операции или авиационной операции, потому что это надо задействовать F-16, авиапарк, который в Украине собирается потихоньку. И одновременно наземная операция. Но, первое, есть зима, зимой не слишком-то повоюешь, учитывая погодные условия здесь, на Украине, а во-вторых, если и готовит Украина контрнаступление, рассчитывает на это наступление, то это не будет подобным 23-му году, таким фронтальным анонсированным. Скорее всего, это будет напоминать Курскую операцию.

В каком месте – не знаю. Это надо искать слабое место в обороне России или на границах России для того, чтобы повторить успех Курска, хотя бы первоначальный, учитывая, что последующая часть этой операции пока не блещет результатами. Получится это или нет, но для того, чтобы поднять боевой дух и вселить уверенность на Западе в том, что дело не проиграно, такое наступление может быть предпринято до Нового года, не исключаю, пока еще погода позволяет это сделать», – заявил Карасев.