Украина помогает Западу сорвать включение Белоруссии в Совбез ООН
Запад при помощи Украины препятствует вхождению Белоруссии в состав Совета безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2024-25 годах.
Об этом на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил заместитель директора Департамента международных организаций МИД РФ Сергей Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Минск свою кандидатуру выдвинул еще в 2007 году на одно вакантное для восточноевропейской группы место в Совбезе. Однако в декабре 2021 года Словения анонсировала конкурирующую заявку.
Нам очевидно, что такой шаг Любляны был инсценирован западниками, которые вознамерились во что бы то ни стало не пустить Беларусь в Совет безопасности ООН.
С учетом блокирования Украиной консенсусного процесса утверждения заявок в восточноевропейской группе, высока вероятность, что на выборы от группы в июне 2023 года пойдут сразу две страны.
На фоне последних событий стоит ожидать серьезной активизации западников, которые будут оказывать мощное давление на развивающиеся государства с целью заставить их поддержать словенцев», – сказал Жданов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.