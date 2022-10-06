Украина помогает Западу сорвать включение Белоруссии в Совбез ООН

06.10.2022  00:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Запад при помощи Украины препятствует вхождению Белоруссии в состав Совета безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2024-25 годах.

Об этом на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил заместитель директора Департамента международных организаций МИД РФ Сергей Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад при помощи Украины препятствует вхождению Белоруссии в состав Совета безопасности ООН в качестве...

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«Минск свою кандидатуру выдвинул еще в 2007 году на одно вакантное для восточноевропейской группы место в Совбезе. Однако в декабре 2021 года Словения анонсировала конкурирующую заявку.

Нам очевидно, что такой шаг Любляны был инсценирован западниками, которые вознамерились во что бы то ни стало не пустить Беларусь в Совет безопасности ООН.

С учетом блокирования Украиной консенсусного процесса утверждения заявок в восточноевропейской группе, высока вероятность, что на выборы от группы в июне 2023 года пойдут сразу две страны.

На фоне последних событий стоит ожидать серьезной активизации западников, которые будут оказывать мощное давление на развивающиеся государства с целью заставить их поддержать словенцев», – сказал Жданов.

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