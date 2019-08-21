Украина помогла России построить Крымский мост

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Введя санкции против РФ, Украина, кроме классических экспортных товаров, потеряла крупный рынок сбыта сырьевой продукции.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил директор департамента экономической политики федерации работодателей Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в 14-м году в Россию поставили 21,5 миллиона тонн щебня. Это огромная величина. Сейчас же вагоны ходят оттуда с углем, а туда пустые, мы же ничего туда не можем поставлять. Говорили, что часть щебня попала на мост. Ну, 21 миллион тонн – это очень много. Попало с Винницкой области, там много заводов. Сейчас карьеры очень плохо себя чувствуют, это правда. А в России, из-за большого строительства дорог, есть нехватка щебня», – сказал экономист.

По его словам, продукция украинского машиностроения не будет востребована в РФ.

«Если посмотреть, что может от нас поехать в Россию в обозримом будущем – это щебень во всех его видах, это соль – мы экспортировали туда больше полутора миллионов тонн, и это, пожалуй, глина. То есть сугубо сырьевые продукты, которые идут на строительство», – заявил Саливон.