Украина понизила свой статус в мировой переговорной повестке

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Нападением на Курскую область Украина собственноручно понизила свой статус в мировой переговорной повестке. Теперь Россия и США будут договариваться без учета Украины.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто планировали [вторжение] в Курскую область, хотели именно сорвать переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами. То, что Путин сейчас сказал, что не будет переговоров с Украиной, это значит, что вопрос Украины выносится за скобки этих переговоров, которые намечены с Соединенными Штатами. Просто-напросто будут демонстрировать, что Украина – не пуп земли, не вокруг Украины будут вестись основные переговоры, есть другие темы, более важные. И это будет бить именно по Украине – статус войны в Украине понижается в повестке дня на мировом уровне. Не от большого ума заводились войска в Курскую область», – заявил Бондаренко.