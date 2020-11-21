Украина попала в критическую зависимость от Белоруссии

21.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на критические выпады, которыми обмениваются сегодня власти Украины и Белоруссии, ни Киев, ни Минск не будут рвать тесные экономические связи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«В Киеве хорошо понимают, что Беларусь Александра Лукашенко — вовсе не нейтральная и дружественная страна, а союзник агрессора. Что самопровозглашенный президент вовсе не гарант того, что через украино-белорусскую границу не пойдут российские танки. Но при этом Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины: в 2019 году товарооборот между странами составил 5,8 млрд долл. И наша страна зависима от соседки по ряду стратегических товаров», – отмечается в статье.

Указывается, что за январь – июль 2020 года доля белорусского дизтоплива на украинском рынке составила 30%, бензина А-92 – 99,7%, бензина А-95 – 66%, реактивного топлива (для самолетов) – 19%. Кроме того, белорусы на 80% удовлетворяют потребности Украины в битуме, используемом при строительстве автомобильных дорог.

«Беларусь заняла нишу, которую освободила Россия после начала российско-украинской войны, а украинская власть годами не решала вопрос диверсификации поставок стратегических продуктов. Теперь Минск своими решениями может дестабилизировать экономическую ситуацию в Украине», – сказал изданию соучредитель Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

Невыгодно и самому Лукашенко рвать экономические связи с Украиной, поскольку в украино-белорусском товарообороте Беларусь имеет положительное торговое сальдо. При этом для Белоруссии Украина – выгодный рынок сбыта продукции, в том числе и машиностроительной.

«Эти цинично-прагматичные подходы и определяют нынешнюю политику Минска и Киева по отношению друг к другу. Поэтому, выступая за диалог белорусской власти и оппозиции, осуждая репрессии режима Лукашенко, требуя освободить политических заключенных, Украина будет и дальше торговать с Беларусью, удерживаясь от жестких действий в сфере экономики.

Но прагматизм не должен ставить под угрозу нашу национальную безопасность: Киев должен уйти от зависимости от Беларуси в бензине и дизтопливе, диверсифицируя источники поставок этих стратегических продуктов в нашу страну. Иначе прихоти Лукашенко и дальше будут влиять на украинскую экономику и безопасность», – резюмирует «ЗН».