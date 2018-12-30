Украина попала в новое рабство

30.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Турецкое законодательство запрещает Константинопольскому Патриархату международную деятельность, потому его действия на Украине незаконны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня поражает, что продолжается болтовня на эту тему. Строго говоря, вы попадаете в рабство даже не к автокефальной патриархии. Возьмите законы Турецкой республики, где явствует, что согласно Лозанскому соглашению 1923 года – образование Турецкой республики, Константинопольский Патриархат предполагалось упразднить вообще, но так как в Константинополе на островах были малазийские греки, его оставили для окормления их. При этом Турецкая республика запрещает ведение каких-то международных работ, поэтому всё это незаконно!

Мало того, в турецких документах он (Варфоломей – ред.) не проходит как Вселенский Патриарх, он просто локальный религиозный деятель», – рассказал Багдасаров.

«То есть, вы попадаете в рабство даже не к автокефальной Церкви, а вообще к какому-то проходимцу, у которого нет никаких прав!» – добавил российский эксперт.