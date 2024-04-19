Украина попала в ситуацию гитлеровской Германии апреля 45-го – швейцарский разведчик

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Происходящее на Украине напоминает нацистскую Германию в апреле 1945-го года накануне поражения. Зеленский, как и Гитлер, надеется на помощь армии, которой, по сути, почти не осталось.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Происходящее на Украине напоминает нацистскую Германию в апреле 1945-го года накануне поражения. Зеленский, как...

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«Мы находимся в ситуации, которая очень похожа на ту, что была в апреле 1945 года, когда Гитлер ожидал, что ему на помощь придет армия и такое прочее. Он имел в виду армию, которой уже даже не существовало

Нет ничего, что мы могли бы сейчас сделать, чтобы помочь Украине отвоевать утраченные ею территории. И еще меньше шансов заставить Россию рухнуть», – отметил он.

«Так что Запад должен переосмыслить то, что означает достижение победы. Я имею в виду прямо сейчас, потому что то, что мы видим, – мы видим, что русские добиваются прогресса на карте. Все это прекрасно, но чего мы не видим, так это того, что у вас все больше и больше проблем внутри украинской армии, и это не ново», – заключил Бо.

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