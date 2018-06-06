06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина попала в список наименее миролюбивых стран мира

Украина заняла 152 место в рейтинге наиболее миролюбивых стран мира в Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index), опубликованном в среду, 6 июня, Институтом экономики и мира (IEP), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В прошлом году Украина была в десятке наименее миролюбивых стран, но за год поднялась на две строчки, оказавшись 12-й.

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Кроме Украины «очень низкую» оценку получили еще пять государств — Нигерия, Турция, Северная Корея, Пакистан и Судан.

По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация сложилась лишь в девяти странах — Центрально-Африканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

Беларусь (101-я строка) и почти все центральноазиатские страны получили «среднюю» оценку, Казахстан (70-е место) — «высокую».За последний год Россия опустилась в рейтинге на одну строчку, войдя в десятку.

Наиболее миролюбивыми государствами («очень высокая» оценка) признаны 13 стран — Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия. Германия, как и в 2017 году, оказалась на 17-й позиции, уступив также Швеции, Финляндии и Норвегии.

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях — «безопасность в обществе», «продолжающиеся конфликты» и «милитаризация». В первой категории, в частности, обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

Как заявил DW основатель и директор IEP Стив Киллели, уровень миролюбия на планете снизился, при этом негативная тенденция продолжается четвертый год подряд. В 92 странах ситуация, по сравнению с 2017 годом, ухудшилась, в 71 стране — улучшилась. По словам Киллели, наименее мирными регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка.

Несмотря на дискуссии в Европе об увеличении расходов на вооружение, глобальная тенденция идет в обратную сторону, отметил Киллели.

«За прошедшие десять лет 104 страны снизили расходы на вооружение в соотношении к ВВП, 115 стран сократили численность своих армий», — указал глава IEP.