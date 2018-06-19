19.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина попала в яму, которую копала для Крыма

После перекрытия поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров в Херсонской области началось массовое засоление почв и подтопление фермерских хозяйств.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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По его словам, селяне не могут платить за воду из канала, из-за чего она застаивается и происходит засоление почв Херсонщины.

«В связи с тем, что куб воды стоит больших денег и также велики затраты на электроэнергию, аграрии не могут позволить себе водоснабжение и орошение территорий за счет прокачки ресурса из канала. Когда вода начинает застаиваться, происходит поднятие грунтовых вод и обмеление. Поселки, находящиеся в низинах, уже настигло подтопление: в огородах и погребах стоит вода. Она же уничтожает плодородный слой земли, что сулит реальной экологической катастрофой для центральной части Европы”, – отметил политик.

“Есть старая добрая пословица: “Не рой яму другому – сам в нее попадешь”. Но в этот раз в эту яму, к сожалению, попали не только властные идиоты, но и местные жители Херсонщины, которые расплачиваются за преступников, которые сегодня у власти», – заявил Журавко.