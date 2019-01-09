Украина попалась на вмешательстве в американские выборы

09.01.2019, Киев, Максим Карпенко

США могут ввести санкции против Украины из-за вмешательства ее политиков и чиновников в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

Об этом заявил экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу политика.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, Медведчук отмечает, что Окружной админсуд Киева признал противоправными действия главы НАБУ Артема Сытника и депутата Верховной Рады Сергея Лещенко, опубликовавших данные из «амбарной книги» Партии регионов.

Это, напомним, привело к отставке главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

«Это может иметь далеко идущие последствия для государства Украина. Обращаю особое внимание, что вину за вмешательство в избирательные процессы США возлагают не на Лещенко и Сытника, а на государство Украина в целом. Несмотря на огромный резонанс, затрагивающий мировые политические процессы, информация об этом деле прошла практически незамеченной в украинских СМИ. И причины этого ясны – нежелание многих медиа портить отношения со спонсорами и признавать свою роль в раздувании скандала, который нанес реальный, а не выдуманный ущерб Украине, ведь в решении суда четко указано, что действия Сытника и Лещенко нанесли ущерб интересам государства Украина», – отметил Медведчук.

Он убежден, что Лещенко и Сытник должны понести ответственность.

«Тем более что Соединенные Штаты Америки расценивают любое вмешательство в избирательный процесс как угрозу национальной безопасности и даже без весомых доказательств и решения суда США могут ввести санкции, как это было в случае с Российской Федерацией», – заявил политик.