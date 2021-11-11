Украина попросила уголь у ЛНР? Эксперты не верят в прямые поставки

Новости Украины

Украина просит республики Донбасса поставить ей уголь и электроэнергию.

Об этом в своем блоге сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пасечника, речь идет о поставках на коммерческих условиях.

«На заседании экономподгруппы Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества», – написал Пасечник.

Эту информацию подтвердил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Украина просит у Белоруссии электроэнергии, а у ЛНР угля?! Ну что ж… Пусть обращаются, мы подумаем! За реакцией непримиримых радикалов понаблюдаем», – пишет Мирошник в соцсети.

По мнению политического обозревателя Владимира Корнилова, Киев вряд ли отважится на прямые поставки с территории ДНР или ЛНР, скорее всего, речь пойдет об экспорте того же донбасского угля, но из России.

«Пока я с украинской стороны не слышал подобного, наоборот, вчера по итогам заседания СНБО было сказано, что не рассматриваются вопросы поставок угля из ДНР и ЛНР. То есть тут надо понимать, дойдет это до практических переговоров или нет. Но, учитывая позицию Киева, учитывая тот факт, что Медведчука пытаются посадить за то, что он покупал уголь в Донбассе, не представляется возможным, что кто-то в Киеве сейчас рискнет на прямые поставки угля с территории ДНР/ЛНР», – считает эксперт.

«Скорее всего, речь опять пойдет о виртуальных поступках того же донецкого угля, но через Россию или каких-то иных посредников», – заявил Корнилов «ПолитНавигатору».

А вот политолог Ростислав Ищенко не исключает, что Украина может пойти на прямые закупки, если столкнется с реальной угрозой замерзания городов.

«На данном этапе вряд ли Украина будет договариваться с Донбассом напрямую. Естественно, Зеленский понимает, что это будет использовано против него. Но когда ситуация будет критической, он вполне может начать поставки напрямую, потому что если начнется реальное замерзание городов, соответственно, апелляция по поводу того, что Зеленский договаривается с сепаратистами или агрессором уже не будет работать, потому что будет вариант – либо сидеть без тепла, но с принципами, либо без принципов, но с теплом», – полагает Ищенко.

Стоит заметить, что еще вчера информацию о такого рода просьбе опровергли в телеграм-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Внимание! Некоторые российские СМИ заявили, что якобы «…представители Украины в экономической подгруппе ТКГ из Донбасса просили рассмотреть возможность коммерческих поставок угля и электроэнергии из неподконтрольного Донбасса». На самом деле, представители украинской стороны Подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной», – написали украинские представители.

Они предполагают, что, возможно, РФ прекратила поставки энергетического угля на Луганскую ТЭС.

«Эта станция производит тепло и электричество для подконтрольных районов и питает электроэнергией КП «Попаснянский районный водоканал», которое снабжает воду для наших граждан на временно оккупированных территориях. Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений.

А дальше – заработала машина российской пропаганды. Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан с обеих сторон линии разграничения остается приоритетом для ТКГ», – дает свое объяснение украинское представительство в ТКГ.