Украина попытается подавить волю Донбасса к сопротивлению

05.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

ВСУ не пойдут в широкомасштабное наступление на Донбасс, а вместо этого будут использовать тактику постепенного захвата серых зон.

Об этом в эфире телеканала «Сталинград» рассказал один из руководителей Союза ветеранов Донбасса «Восток» Рафи Абдул Джабар (позывной «Абдулла»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С логической точки зрения можно предположить, что украинская хунта начнёт штурм Донецка и позиций управления Народной милиции, армий Донецкой и Луганской народных республик. Но я в этом сомневаюсь, скорее всего будет ползучая тактика медленного напирания и вытеснения серых зон, захвата маленьких незначительных населённых пунктов, чтобы это не вызывало большого резонанса», – отметил доброволец.

Также, по его мнению, ВСУ захлебнуться кровью, если пойдут в наступление сейчас.

«Противнику невыгодно взять сейчас штурмом, нахрапом. Во-первых, он захлебнётся в крови, потому что за эти пять лет мы чему-то, да научились, наши бойцы обрели очень существенный и серьёзный опыт. У нашей армии сейчас колоссальный опыт ведения антидиверсионной войны, оборонительных боёв, закрепления рубежей, и очень малыми силами. Этот опыт – наш единственный очень большой и мощный козырь.

Для противника, скорее всего, было бы выгоднее монотонное, ежесекундное стояние наших бойцов, напирание на азы международного права, поднимание шума то с одной, то с другой стороны, чтобы у народа потихонечку отпала воля к сопротивлению», – резюмировал военнослужащий.