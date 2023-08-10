Украина попыталась атаковать Москву и Севастополь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью киевский режим предпринял очередную атаку на российскую столицу и Севастополь, где находится главная база Черноморского флота.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает министерство обороны РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами», – рассказали в российском оборонном ведомстве.

Утверждается, что два БПЛА, летевших в направлении Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

«Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет», – заявил в Минобороны.

Это информацию подтвердил в своем тг-канале глава Севастополя Михаил Развозжаев. По его словам, отражение атаки проводилось силами ПВО во взаимодействии с флотом.

А вот по данным паблика «База», специализирующегося на происшествиях, «ВСУ попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке». Отмечается, что попытка атаки произошла около 5 утра 10 августа.