Украина попыталась атаковать производство «Панцирей»

Михаил Рябов.  
21.01.2024 12:22
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Терроризм, Украина


Вражеские источники тиражируют сведения о попытке Украины атаковать беспилотниками минувшей ночью еще один важный промышленный объект на территории России – машиностроительный завод «Щегловский вал» в Тульской области.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что на этом предприятии, расположенном в 300 км от границы с Украиной, собирают ЗРК «Панцирь» и модернизируют военную технику.

Вражеские источники тиражируют сведения о попытке Украины атаковать беспилотниками минувшей ночью еще один важный...

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Минобороны РФ официально сообщило о том, что над Тульской ночью минувшей ночью был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Еще три таких беспилотника уничтожены над Смоленской областью. О звуках взрывов также сообщали очевидцы в Орле.

Украинская пропагандистская «сетка» всю ночь следила за сообщениями в соцсетях Тулы, пытаясь выудить оттуда доказательство поражения оборонного предприятия, однако на выложенной с камер наблюдения съемке видны лишь вспышки в небе.

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