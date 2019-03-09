Украина: Пора не гоготать, а пресечь

09.03.2019, Москва, Владимир Гладков

«Эксперты» в эфире российского ТВ предпочитают высмеивать якобы ничего не значащие решения властей Украины по закреплению в Конституции курса на НАТО и ЕС. Между тем, Киев предпринимает шаги с далеко идущими последствиями как для русского населения, так и для России.

Об этом в эфире YouTube-канала «День ТВ» заявил заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нужно понимать, что на Украине все само собой не рассосется. Процессы запущены и жестко контролируются только в одном ключе. Если это не пресечь, если мы не вмешаемся во все это, то следующие поколения там будут воспитаны абсолютными манкуртами, ненавидящими все русское и искренне считающими, что Россия их главный и самый страшный враг.

Мы закрывали глаза на это двадцать с лишним лет. Вот сейчас бегают нацики – это как раз те, кто прошли через школу 90х-2000х годов. Они тогда учились в школах, тогда их так воспитывали, а сейчас все это в геометрической прогрессии развивается. Поэтому этот закон (Новый языковой закон, усиливающий дерусификацию,- ред.), это неизбежно должно было быть и будет еще здесь развиваться, только в худшую сторону», – отметил он.

Также, по мнению эксперта, не следует недооценивать принятый Верховной Радой закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление вступить в НАТО и ЕС.

«Напомню, недавно в Конституцию ввели пункт о НАТО, что целью Украины является НАТО. У нас гогота было Боже упаси сколько: «Кто же их завтра примет?» и все остальное. А это очень умное решение. В результате что получается? Любой, кто сейчас начнет выступать против ориентации на НАТО и Евросоюз попадает под статью об антиконституционной деятельности. Ты сказал, что ты против НАТО – ты совершил антиконституционное действие, а это уже не 15 суток», – пояснил Шишкин.