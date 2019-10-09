Украина, пора разводиться!

09.10.2019, Москва, Валентин Филиппов

Украина раз за разом срывает развод войск в контрольных точках Золотое и Петровское. Высшие украинские чиновники не владеют информацией о достигнутых договорённостях и их сути. Зеленский не контролирует националистов и силовой блок государства.

О том, что Украина в ближайшее время не способна выполнить необходимые для проведения встречи в нормандском формате условия о разведении войск, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал представитель ЛНР в Контактной группе на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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Валентин Филиппов: Украинская сторона недавно заявила, что она с удовольствием общается и готова обсуждать все вопросы с представителями республик. И представителем республик они считают Владимира Путина. Вы там каким образом? Вы сотрудник администрации Путина или же наоборот… боюсь предположить?

Родион Мирошник: Валентин, если слушать украинскую сторону, то на этом можно было бы ставить точку. Если Украина официально бы это заявила, то, тогда там обсуждать практически нечего. То есть если они считают, что Путин представляет наши республики, то дальше с Украиной все остальные вопросы, уже считаем, в этом формате утрясены. А все остальные переговоры нужно вести в каких-то иных форматах, может быть мелких, может быть крупных, но уже обсуждать исключительно вопросы сосуществования, какие-то развития экономических связей, либо какие-то иные вопросы.

Валентин Филиппов: Либо прекращение этих связей. А как вам удается выделять эти главные месседжи с Украиной, которые имеют значение и смысл, и неглавные, которые лишь бы сказать?

Родион Мирошник: Я думаю, что Украине самой тяжело выяснять, кто у них главную мысль приносит, а кто – не главную. Поэтому за этим потоком информационным, конечно, сложно иногда отыскать, кто же действительно представляет официальную точку зрения, кто, скажем так, мутит воду. Там реально забивают информационное пространство всевозможной пургой и каким-то фейкометством. Хотя, я должен сказать, что и официальные лица Украины совершенно не отличаются правдивостью вещания и высказыванием постоянной какой-то сформулированной позиции или точки зрения.

В последнее время отличается господин Пристайко. У меня такое впечатление, что его назначили на эту должность, чтобы он каждый день порождал какой-то новый фейк. Сейчас господин Пристайко распространяет мысль о том, что ЛНР или Народная милиция ЛНР сорвала разведение. Не соблюла семь дней…

Ну, во‑первых, для господина Пристайко я сообщаю о том, что его данные совершенно никак не подтверждаются той официальной уполномоченной структурой под названием СММ ОБСЕ. А во-вторых, он, собственно, не является тем человеком, который вот уж точно обладает информацией, что происходит на линии соприкосновения.

Ну и, наверное, самое главное – что первого октября в рамках достигнутой договоренности нет этой нормы о семи днях тишины. Поэтому отсылки к этой норме, ну, скажем так, это попытка сохранить лицо, когда в Золотом Билецкий притащил свои заградотряды из, как бы помягче сказать, радикалов-ветеранов, которые стали сзади ВСУ, и сегодня они находятся в очень пикантной ситуации, как бы из нее выйти… Поэтому они предпочитают манипулировать на информационных потоках и откровенно врать.

Валентин Филиппов: Никак они не решат, не понятно кто из них является спикером, кто говорит официальную версию. Они сами этого не понимают. А может и вы тоже переговоры ведете с кем-то не тем? То есть вот вы разговариваете с каким-то Кучмой, да? Вот Зеленский звонит президенту России, да? А Билецкий пошел себе и делает. Может быть, надо разговаривать с теми, кто делает? Может быть, надо говорить с Порошенко, который выводит людей на улицу? Может быть, надо говорить с Билецким? Может быть, с ним можно как-то договориться?

Родион Мирошник: Во-первых, я думаю с теми людьми, которые представляют Билецкого, Порошенко и прочих, мы потратили слишком много времени, пытаясь разговаривать со стеной. Поэтому, я думаю, что это совершенно непродуктивно, потому что люди борются сейчас за свое выживание. Порошенко не интересует мир на Украине. Билецкого не интересует мир на Украине. Они нуждаются в продолжении войны. Они существуют только в парадигме войны. Вот пока есть война, Порошенко грабит и не сидит. А Белецкому за это платят, за то, что он бегает с флагами, говорит откровенные глупости или провоцирует народ на какой-то бунт. То «нi капитуляции», то «нi Зеленскому», то еще какое-нибудь «нi». Вот. И бегает из точки в точку, но за это ему хорошо платят.

Валентин Филиппов: Это понятно. У нас столько денег нету, но может, я не знаю, они хоть АТО где-нибудь в Виннице устроили бы? Вы говорите «мир на Украине». Нам не нужен мир на Украине, нам нужен мир в республиках.

Родион Мирошник: Нам… Я боюсь, что не установив какой-то устойчивый мир, если мы говорим серьезно, крайне сложно защищаться от того, извините, зверинца, который на сегодня развели на Украине. Когда существует некая официальная власть, к которой уровень доверия просто зашкаливает, да? Там три четверти людей проголосовало за Зеленского, и он не может разобраться с каким-то одним Билецким. Он не может предъявить обвинение Порошенко, который четыре с половиной года занимался откровенной фигней, разжиганием войны, откровенно грабил страну и прочее. То есть у него на это не хватает потенциала. Что еще необходимо для человека, когда три четверти за него проголосовало?

Валентин Филиппов: Во-первых, уже подсчитывали, что эти 75%, если в абсолютных числах, то это меньше, чем голосовало за Януковича в 10-м году. Но не в этом дело. Может место проклятое?

Родион Мирошник: Слушайте, я не стремлюсь вдаваться в такие вот фантасмагорические истории. На мой взгляд, если человек пришел к власти, то он должен понимать, куда он пришел, зачем он пришел, какую задачу он в конце концов выполняет. И поэтому всевозможные манипуляторы, вполне их можно усмирить, если на это есть воля и желание.

Я очень не хочу влезать во внутреннюю повестку Украины, пускай с ней разбираются те товарищи, которые обладают властью, и которые на сегодняшний день являются очень высокооплачиваемыми специалистами, потому что для Украины они слишком дорого обходятся сейчас, с точки зрения внешних участников всех этих процессов, получается, что у нас есть некий новый президент Украины, который однако не может выполнить свои обязательства.

Есть обязательство развести войска. Вчера по факту мы имеем, что они не смогли этого выполнить. Они не смогли отвести несколько десятков человек, которые дислоцируются в районах Золотого и Петровского. То есть это факт на сегодня. Кто им помешал, какая у них внутренняя повестка и почему это произошло на Украине – это пускай будет головная боль у господина Зеленского, Богдана и там иже с ними.

Валентин Филиппов: А чего многие «патриоты» боятся, если как пример Золотое взять. Завтра уйдут оттуда украинские военные, где гарантия, что послезавтра в Золотом не будет поднят флаг ЛНР? Я не говорю, что туда зайдут ополченцы ЛНР, Народная милиция…. Просто люди возьмут и подымут флаг ЛНР, и убить этих людей будет некому. Понимаете?

Родион Мирошник: Это очень серьезная трагедия для Украины, очень серьезная.

Валентин Филиппов: Кстати, да. Об этом очень многие говорят, что вот как это так, наш населенный пункт, если наша армия оттуда уйдет, то они автоматически станут ЛНР.

Родион Мирошник: Здесь ситуация достаточно простая. Люди, живущие на этой территории, они настрадались выше крыши. Им достаточно обстрелов. То есть они хотят найти способ прийти к миру, они хотят, чтобы над их домами не летали снаряды, они очень хотят, чтобы их дети спокойной ходили в школу, они хотят, чтобы они могли ездить по каким-то нормальным дорогам. Чтобы у них была регулярная электроэнергия, связь, вода, и они как-то могли себя чувствовать людьми.

Это касается людей и на нашей стороне, и на стороне, которая прилегает к линии соприкосновения. Посмотрите статистику, точнее не статистику, а социологию. Социология, украинская социология, дает, что главные поборники войны, те, кто хотят воевать, те, кто такие вот «война до победы», они живут где? Во Львове, Ивано‑Франковске и Тернополе. А те, которые живут до линии соприкосновения, они нахлебались войны уже выше крыши. И они хотят достичь договоренности, они хотят нормальной человеческой жизни. А не играть в манипуляции ради того, чтобы в Киеве кому-то где-то удобнее сиделось или удобнее грабилось.

Валентин Филиппов: Мы вчера на Ютубе видели одного из жителей Золотого, который с удовольствием рассказывает «идемте, я покажу, где живут сепары».

Родион Мирошник: Послушайте, но в семье-то явно не без урода, Валентин. Тем более, что я совершенно не уверен, что этого «деятеля» не привез с собой Билецкий. То есть там давно эта машина работает уже на пропаганду, на вынесение какого-то откровенного бреда в публичную сферу, особенно когда есть, ну, скажем так, телеграмм-каналы, есть интернет, социальные сети и всё прочее, там, где просто ты не найдешь концов и не предъявишь никому, что это враньё.

Поэтому вранья огромное количество, манипуляций огромное количество, но люди, которые там живут, они действительно, поверьте, они действительно с обеих сторон очень хотят мира. Они настрадались за эти годы, и они не уехали оттуда, они там живут, и они живут с этой бедой.

И когда кто-то рассказывает о том, что «а давайте еще подождем, а давайте еще что-то сделаем», а спросите у этих людей хотят ли они еще подождать, хотят ли они еще, чтобы какой-то сосед у них погиб от очередного взрыва мины, или кто-то наступил на растяжку, или еще какие-то вещи.

Я только что наводил сейчас опять справки, потому что к сожалению каждый день статистика меняется, у нас только в ДНР с 21 июля, с дня объявления хлебного перемирия, уже, ну, по нашей терминологии, 16 человек трехсотых. Это люди тяжело раненные, покалеченные. Это люди, которые напрямую пострадали от обстрелов, прилета мин, снарядов и прочее. Это люди, перед которыми уже, скажем так, не оправдаешься и не объяснишь почему. Это не самообстрелы и не самотравмирование.

То есть это откровенная чушь. К сожалению, вчера вечером Пристайко говорил о том, что Украина очень так соблюдает хлебное перемирие. Пускай возьмет тех 16 человек и посмотрит им в глаза, которые сейчас с осколками на операционных столах, в реанимациях и пострадали от конкретных обстрелов территорий ЛНР и ДНР. Более трехсот снарядов прилетело только за последние сутки. О каком перемирии, о каком соблюдении идет речь? И господин министр, который, если он считает себя не фейкометом, а человеком, который может оглашать официальную позицию или официальные данные, откровенно должен извиняться за это.

Валентин Филиппов: Начнет извиняться, что завтра вообще сдаваться придется…

Родион Мирошник: Давайте сейчас поймем все-таки… я всё чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что подавляющее большинство спикеров вообще не понимают так называемую матчасть. Они вообще не понимают, о чем были договоренности, не понимают какая процедура и что должно происходить. Если мы говорим сейчас о разведении, то договоренность была достигнута первого октября. Седьмого, то есть вчера, должны были стороны уведомить СММ ОБСЕ о своей готовности к разведению.

И в ЛНР, и в ДНР официально представителям СММ ОБСЕ, находящимися на нашей стороне, там есть специальные хабы, было направлено письмо, в котором указывается, что наши подразделения, дислоцированные в этой зоне, готовы к разведению, готовы отвести свои войска на расстояние один километр от точки, которая была определена. Украинская сторона должна была сделать то же самое. И тоже иметь готовность отойти на один километр, чтобы в итоге была двухкилометровая зона, демилитаризованная, на которой не будет никакого оружия, никаких людей с ружьем, пушками или минометами, чтобы эта территория, вот как в Станице Луганской, чтобы имели право заходить туда только представители СЦКК с одной стороны, со стороны ЛНР и ДНР, и со стороны Украины.

Никаких других, военных, нацбатов, полиции и других спецподразделений там быть не должно. По крайней мере с оружием. Сегодня украинские спикеры уже путаются в показаниях и начинают рассказывать про семь дней, рассказывают о том, что вот сейчас мы опять запускаем вот эти семь дней, за которые, если не будет обстрелов, то, может быть, мы тогда отведем войска.

По факту, 15 октября назначено было заседание контактной группы в Минске. То есть по факту, группа по безопасности будет опять разбираться в Минске о том, кто что нарушил и какие условия снова разведения. А за это время, я думаю, украинская сторона воспользуется временем, чтобы куда-то убрать господина Билецкого, который стоит там со своими заградотрядами.

Валентин Филиппов: Мжет быть, за датами следят, они не хотят разводить в день рождения Путина, они хотят разводить в день создания УПА.

Родион Мирошник: Не исключаю такой символизм. Однако, я думаю, что 14 октября украинской стороне будет чем заняться. Потому что, я думаю, и на Банковой, и на Майдане, сейчас активно очень раздаются деньги налево и направо такими друзьями как господин Порошенко. Особенно после того, как вчера приняли господина Пашинского, и он сегодня находится в СИЗО, у Порошенко начали подгибаться коленки, потому что он понимает, что отвечать придется, а за ним и Парубия, и Луценко, и там всю эту когорту, которая должна сесть, и которая должна отвечать за те преступления и в первую очередь на военные преступления, которые они допустили на Украине.

Поэтому, исходя из матчасти, разведение может начаться с лагом где-то в три дня, если бы Украина сегодня уведомила ОБСЕ, во что я не верю, что она готова к разведению, то через там два дня можно начать разведение сил и средств. Но если исходить из прагматичных вещей, я думаю, что новые договоренности будут достигаться 15 октября. Если Украина считает, что нам это было крайне нужно, и мы настаивали только на этом, то я напомню, что это настояние господина Зеленского, которому очень хочется проведения нормандского формата.

Он очень хочет приехать туда и посмотреть в глаза Путину, что опять же является чем-то на уровне бреда, потому что на нормандский формат он рискует приехать так же, как приехал к Трампу. Потому что нормандский формат будет собираться только на основании заранее подготовленных документов и новых обязательств в отношении Украины. И вот ту чушь, которую сегодня активно распространяют как спикер Украины, как всевозможные там выступающие на митингах о красных линиях, о том какой будет новый закон об особом статусе, о том, что они никого не амнистируют, это они могут рассказывать друг другу и очень сильно радоваться по этому поводу.

К реальным переговорам и реальному достижению мира это не имеет ни малейшего отношения. Украина играется в своем внутреннем паблике, в своей повестке, поэтому они продолжают бороться за власть, они продолжают бороться за какое-то выживание, и в Киеве, который не обстреливается, не взрывается…

Валентин Филиппов: А жаль…

Родион Мирошник: Очень плохо чувствуется атмосфера войны. Поэтому они не понимают этого. И каждый прожитый день для них не является ценностью, потому что люди, живущие под обстрелами, в состоянии экономической блокады, они каждый этот день чувствуют. А этих дней натикало уже больше двух тысяч.

Валентин Филиппов: Ладно. Будет и наше 9 мая. Огромное спасибо. В следующий раз спрошу «когда пленными поменяемся?». Тоже вроде впадает в нормандский формат?

Родион Мирошник: Там есть нюансы, но это скажем так, это…

Валентин Филиппов: Лучше молчать.

Родион Мирошник: Я думаю, это следующий разговор.

Валентин Филиппов: Да.

Родион Мирошник: Потому что я очень надеюсь, что 15 числа мы хотя бы что-то поймем, какие перспективы. Потому что сегодня нет оснований говорить о датах, нет оснований говорить о цифрах.

Валентин Филиппов: И вообще, про обмены лучше не говорить, потому что они потом не будут получаться.

Родион Мирошник: Его лучше сначала провести, а потом констатировать.

Валентин Филиппов: Да.

Родион Мирошник: Я с Вами абсолютно согласен. 21 месяц наши ребята уже ждут этого обмена, и фамилии мелькают из списка в список, но они продолжают находиться за решеткой.