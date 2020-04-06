Украина поражена вирусом деградации – Муратов

06.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украина поражена смертельным вирусом, который разрушает весь организм государственности и ведёт к утрате страной суверенитета и её стремительной деградации.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В то время, как страны всего мира для борьбы с коронавирусной инфекцией массово приобретают средства индивидуальной защиты, дезинфекции и медицинское оборудование, одиозный градоначальник Днепра Борис Филатов весьма оригинально подошел к прохождению Украиной пика эпидемии. В частности, в особый шок общественность повергло его заявление о готовности 600 могил и тысячи пластиковых мешков для будущих жертв коронавируса.

Напомню, это именно тот Филатов, который в 2014 году призывал давать крымчанам, выступившим за выход из состава Украины, любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. «А вешать… вешать их надо потом!» – добавлял он.

Вот такое оно – лицо современной украинской политики. Предельный цинизм, отсутствие морально-нравственных ограничений и принципов, причем как в словах, так и в действиях, исключительно потребительское и эксплуататорское отношение к своей стране и ее гражданам – далеко не полный перечень отрицательных характеристик фашиствующего меньшинства, захватившего власть в стране», – заявил Муратов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что президент Украины Зеленский, победивший на выборах исключительно как антипод Порошенко и всего того, что воплощают в себе такие, как Филатов, предпочитает оставлять подобные заявления без внимания.

«Это способствует попустительству и безнаказанности, которые ведут к дальнейшему произволу и беззаконию. Сложившаяся в этом плане ситуация на Украине – это смертельный вирус, поражающий весь организм государственности, ведущий к утрате страной суверенитета и ее стремительной деградации. И это гораздо опаснее, чем бушующая сейчас коронавирусная инфекция», – добавил общественник.

«Вооруженное противостояние на территории Донбасса, продолжающееся уже шесть лет, показало, что гражданская война влечет за собой гораздо больше жертв, чем есть могил, которые подготовил Филатов, а скольких еще заберет с собой катастрофа социальной и экономической политики Зеленского и его «слуг»! Единственный способ для украинцев не допустить истребления – не оставаться равнодушными ни к слову, ни к делу поработителей собственного народа», – заключил Муратов.