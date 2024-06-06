Украина поразила крупнейший НПЗ юга России

Олег Кравцов.  
06.06.2024 08:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


После атаки украинских дронов начался пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор региона Василий Голубев.

После атаки украинских дронов начался пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Об этом,...

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«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», – написал губернатор в своем тг-канале.

Изначально огонь распространился на площади 50 квадратных метров, а к тушению пожара были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники, но затем «работы были приостановлены из-за повторной атаки». В итоге пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в четыре утра Голубев проинформировал, что огонь потушили.

Отметим, что НЗНП введен в эксплуатацию в 2009 году и является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на юге России. Завод подключен к магистральному нефтепроводу Транснефти Суходольная – Родионовская.

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