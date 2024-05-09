Украина поразила нефтебазу в Краснодарском крае

Украина продолжает наносить удары по энергетическим объектам на территории России. Так, сегодня ночью дроны атаковали нефтебазу под Анапой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

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«В ночь со среды на четверг преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта – нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждены несколько резервуаров.

Незамедлительно на место происшествия прибыли специальные службы. К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении.