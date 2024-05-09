Украина поразила нефтебазу в Краснодарском крае

Олег Кравцов.  
09.05.2024 11:02
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украина продолжает наносить удары по энергетическим объектам на территории России. Так, сегодня ночью дроны атаковали нефтебазу под Анапой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Украина продолжает наносить удары по энергетическим объектам на территории России. Так, сегодня ночью дроны...

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«В ночь со среды на четверг преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта – нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждены несколько резервуаров.

Незамедлительно на место происшествия прибыли специальные службы. К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Объект, по которому наносился удар не называется, но портал Neftegaz RU отмечает, что в этом селе по улице Октябрьская расположена Юровская нефтебаза ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукта, с которой осуществляются мелкооптовые поставки бензинов АИ-92, АИ-95, дизтоплива ДТ ЭКТО сорт C.

По данным МЧС, в 7.40 пожар локализовали.

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