Украина поразила российскую нефтебазу. Пожар не могут потушить с утра

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Украинские беспилотники атаковали Брянскую область, где уже который час не могут справиться последствиями.

Изначально об атаке сообщило Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора», причем указывалось, что дрон был уничтожен.

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«Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении Минобороны.

Впрочем, чуть позже губернатор области Александр Богомаз уточнил, что «при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы».

«По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», – написал Богомаз.

Из его последующих постов стало понятно, что ситуация достаточно неприятная.

«В Клинцах горят 4 резервуара с нефтепродуктами. Над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд. Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают всё возможное для ликвидации пожара. В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе», – написал губернатор.

Всего в тушении пожара задействовано 140 человек, готовится пенная атака.

Ряд украинских СМИ, ссылаясь на якобы свои источник, в ГУР МО Украины, как по копирку, написали практические идентичный текст следующего содержания.

«По данным источников [название СМИ], это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украина продолжает работать по российской инфраструктуре и спецслужбы принимают определенные меры».

По всей видимости, ГУР сделал рассылку СМИ с фактическим взятием на себя ответственности за удар.