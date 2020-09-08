Украина пошла на хитрость, чтобы перевыполнить план по доходам при падающей экономике

08.09.2020, Киев, Игорь Петров

План по доходам бюджета Украины перевыполняется, но только за счет того, что он был значительно уменьшен в начале периода карантина.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние три месяца министерство финансов отчитывается о перевыполнении плана по доходам бюджета. В том числе и в августе почти на 14 миллиардов гривен перевыполнена доходная часть, это почти на 19%. С первого взгляда – все замечательно. Но экономика сокращается, производство резко снижается, машиностроение – на минус 22%. А доходы бюджета перевыполняются. Как это?

Просто в апреле 2020 года был пересмотрен план, представленный в Верховной Раде, по доходам госбюджета на минус 120 миллиардов гривен, минус 11% от того, что изначально закладывалось на 2020 год. План уменьшился, поэтому и доходы перевыполняются. Положительные сдвиги есть, но они никак не объясняют такое перевыполнение плана», – сказал Скаршевский.