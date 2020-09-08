08.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Финансы, Экономика
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Украина пошла на хитрость, чтобы перевыполнить план по доходам при падающей экономике


План по доходам бюджета Украины перевыполняется, но только за счет того, что он был значительно уменьшен в начале периода карантина.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние три месяца министерство финансов отчитывается о перевыполнении плана по доходам бюджета. В том числе и в августе почти на 14 миллиардов гривен перевыполнена доходная часть, это почти на 19%. С первого взгляда – все замечательно. Но экономика сокращается, производство резко снижается, машиностроение – на минус 22%. А доходы бюджета перевыполняются. Как это?

Просто в апреле 2020 года был пересмотрен план, представленный в Верховной Раде, по доходам госбюджета на минус 120 миллиардов гривен, минус 11% от того, что изначально закладывалось на 2020 год. План уменьшился, поэтому и доходы перевыполняются. Положительные сдвиги есть, но они никак не объясняют такое перевыполнение плана», – сказал Скаршевский.

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