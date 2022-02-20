Украина пошла на захват территории ЛНР. Погибли мирные жители

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Новости Украины

В Донбассе ВСУ предприняли попытку захватить один из населённых пунктов ЛНР, в результате чего погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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20 февраля около пяти часов утра украинские военнослужащие79 десантно-штурмовой бригады попытались захватить позиции ЛНР в районе населённого пункта Пионерское, форсировав реку Северский Донец.

В результате боестолкновения с защитниками Донбасса украинские десантники понесли потери и отступили.

Военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко сообщает, что в результате действий ВСУ погибли двое мирных жителей.

«По уточненным данным, в результате агрессии украинских боевиков в районе населённого пункта Пионерское погибло два мирных жителя, разрушения получили пять жилых домов. На данный момент тела извлекают из-под завалов», – написал он в своём Telegram-канале.

В «Луганском информационном центре» сообщили, что люди погибли во сне, находясь в своих домах, которые попали под обстрел.

«Офицеры представительства ЛНР в СЦКК после обследования места обстрела в Пионерское подтвердили гибель мирных жителей. Останки одного из жителей извлечены из-под обломков дома возле сгоревшей кровати. Предположительно, хозяева дома спали во время обстрела», – говорится в сообщении.

В свою очередь, советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник отметил, что это первая попытка ВСУ захватить населённый пункт республики.

«Этот эпизод можно считать первой вылазкой вооруженных форсирований Украины ставившим задачу захвата населенного пункта на территории ЛНР. Ранее ВФУ ограничивались только обстрелами территории республики» – написал он в соцсети.