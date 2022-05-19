«Украина пошла по самоубийственному пути Иуды» – протоиерей Ткачёв

Новости Украины

Украина примкнула к Западу и стала Иудой в отношении к России, потому что посчитала, что Западный мир сильней.

Об этом в эфире телеканала «ОНТ» заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа – мать фашизма, это вампир человечества. А Штаты, как любимое, акселераторное дитя Европы. В духовном и культурном отношении Штаты – это дитя Европы. А Европа – это дряхлая мать, блудница, которая отказалась от своего Господа. Европа фашизм носит в чреве своём всю жизнь. Они фашисты и расисты по определению. Просто нам грешно, стыдно замечать это было, или мы были слепые, что мы этого не видели. Они сначала будут жечь свой Рейхстаг, потом чужие книги, а потом живых людей», – пророчил Ткачёв.

По его мнению, Украина как ближайшая братская страна выбрала путь предательства.

«Предателем может быть только близкий человек. Иуда не мог быть чужим. Он должен быть из числа ближайших друзей. И Украина выбрана на роль, с одной стороны, ягнёнка на заклание, это с точки зрения тех хозяев, которых она себе заново выбрала. А с точки зрения нашей – это наши братья. Иудина роль, она внедрена в их добровольные обязанности. Они очень близкие к нам, по сути, у нас один язык, одна культура, одни взлёты, одни падения, одно историческое предназначение. Наша судьба историческая – едина. Но они пошли по самоубийственному пути отказа от промысла Божьего о себе. Это именно Иуда, у них герои национальные, например, Мазепа предатель. Даже орден Иуды Пётр Первый специально учредил для Мазепы, потому что он был близкий-близкий, как рубашка к телу, и потом предал. Потому что рассчитал в своей хитрой старой голове, что европейский союз будет сильнее, так же и Украина сделала», – объяснил протоиерей.