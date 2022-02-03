Украина пошла в разнос и готова на всё – эксперт о посаженном в Белоруссии беспилотнике
Украина действительно отправила БПЛА-разведчик на территорию Белоруссии, и это еще раз говорит об аморальности украинского государства и его способности портить отношения со всеми соседями.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Украина относится к Белоруссии крайне конфликтно, и инцидент с БПЛА это продемонстрировал. Вооруженные силы Белоруссии рассматриваются как естественный партнёр вооруженных сил России. Исходя из той милитаристской, угарной идеологии, в которой сегодня существует украинская власть, возможность подобных инцидентов, такие как сегодняшний, не исключена.
По той информации, которой я располагаю, беспилотник действительно был, его не сбивали, он был принудительно посажен на территории Белоруссии, и расшифровка содержащейся в нём информации позволила установить, что он был поднят в воздух на территории Украины, в Ковельском районе, и предназначался для использования в разведывательных целях.
Нынешний инцидент очередной раз демонстрирует аморальность Украины, которая проявляется не только в отношении восточного, но и в отношении других наших соседей. Украина считает возможным говорить и действовать на своё усмотрение, никогда не признавая своей ответственности за разного рода действия такого характера.
Я думаю, что эту ситуацию ещё прокомментирует официальный Минск. Это всё влечёт уже ставшие традиционными имиджевые потери для Украины. Но украинскому руководству это всё безразлично в силу потери государством субъектности. К сожалению, Украина не независима в своих внешнеполитических действиях», – заключил Сергей Шабовта.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.