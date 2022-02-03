Украина пошла в разнос и готова на всё – эксперт о посаженном в Белоруссии беспилотнике

03.02.2022  22:59 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украина действительно отправила БПЛА-разведчик на территорию Белоруссии, и это еще раз говорит об аморальности украинского государства и его способности портить отношения со всеми соседями.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Украина действительно отправила БПЛА-разведчик на территорию Белоруссии, и это еще раз говорит об аморальности...

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«Украина относится к Белоруссии крайне конфликтно, и инцидент с БПЛА это продемонстрировал. Вооруженные силы Белоруссии рассматриваются как естественный партнёр вооруженных сил России. Исходя из той милитаристской, угарной идеологии, в которой сегодня существует украинская власть, возможность подобных инцидентов, такие как сегодняшний, не исключена.

По той информации, которой я располагаю, беспилотник действительно был, его не сбивали, он был принудительно посажен на территории Белоруссии, и расшифровка содержащейся в нём информации позволила установить, что он был поднят в воздух на территории Украины, в Ковельском районе, и предназначался для использования в разведывательных целях.

Нынешний инцидент очередной раз демонстрирует аморальность Украины, которая проявляется не только в отношении восточного, но и в отношении других наших соседей. Украина считает возможным говорить и действовать на своё усмотрение, никогда не признавая своей ответственности за разного рода действия такого характера.

Я думаю, что эту ситуацию ещё прокомментирует официальный Минск. Это всё влечёт уже ставшие традиционными имиджевые потери для Украины. Но украинскому руководству это всё безразлично в силу потери государством субъектности. К сожалению, Украина не независима в своих внешнеполитических действиях», – заключил Сергей Шабовта.

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