20.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украина – последнее место, куда придут украинские инвесторы

Олигархи Украины не видят перспектив для себя в экономике своей страны и поэтому предпочитают инвестировать в зарубежные активы.

Об этом в эфире Радіо НВ заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Посмотрите, ведь украинские олигархи – не те, кто придумал Интернет. Илона Маска я среди них не наблюдаю.

Они все эксплуатируют наши ресурсы. Более того, что для меня кажется отвратительным сигналом – то, как они инвестируют. Большей частью они инвестируют не в эту экономику.

С одной стороны, они ведут политику диверсификации рисков, с другой – они не особенно верят в нас.

Вот почему многосотмиллионные покупки недвижимости в Лондоне, вот почему появляется кондитерская фабрика под Будапештом, вот почему появляются шахты в США. И это можно продолжать.

Очень многие из них видят свои перспективы на других рынках, более комфортабельных в плане защиты прав собственности», – заключил эксперт.

Напомним, в украинских СМИ Устенко называют одним из вероятных кандидатов на пост премьера у президента Зеленского. Он известен тем, что в прошлые годы в качестве экономиста активно лоббировал сотрудничество Украины с МВФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть