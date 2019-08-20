Украина – последнее место, куда придут украинские инвесторы

20.08.2019, Киев, Игорь Петров

Олигархи Украины не видят перспектив для себя в экономике своей страны и поэтому предпочитают инвестировать в зарубежные активы.

Об этом в эфире Радіо НВ заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, ведь украинские олигархи – не те, кто придумал Интернет. Илона Маска я среди них не наблюдаю.

Они все эксплуатируют наши ресурсы. Более того, что для меня кажется отвратительным сигналом – то, как они инвестируют. Большей частью они инвестируют не в эту экономику.

С одной стороны, они ведут политику диверсификации рисков, с другой – они не особенно верят в нас.

Вот почему многосотмиллионные покупки недвижимости в Лондоне, вот почему появляется кондитерская фабрика под Будапештом, вот почему появляются шахты в США. И это можно продолжать.

Очень многие из них видят свои перспективы на других рынках, более комфортабельных в плане защиты прав собственности», – заключил эксперт.

Напомним, в украинских СМИ Устенко называют одним из вероятных кандидатов на пост премьера у президента Зеленского. Он известен тем, что в прошлые годы в качестве экономиста активно лоббировал сотрудничество Украины с МВФ.