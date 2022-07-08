Украина посоветовала паломникам-хасидам жаловаться Путину в Москву

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Новости Украины

Украина не сможет принять в этом году паломников-хасидов для празднования Рош-а-Шана в Умани на могиле цадика Нахмана. Единственная причина этого – это «развязанная Россией война».

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, посоветовав хасидам жаловаться на проваленное паломничество в Москву.

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«Единственная причина – это война России против нашего государства. В условиях обстрелов российскими войсками гражданской инфраструктуры в украинских городах у нас нет возможности гарантировать безопасность иностранных туристов», – написал Николенко в Facebook.

По его словам, ситуация изменится после завершения войны, которое Украина приближает своей борьбой.

«Рассчитываем, что и другие наши партнеры, в частности Израиль, будут приближать ее завершение своей решительной поддержкой Украины», – добавил дипломат.

Ранее посольство в Государстве Израиль сообщило, что Украина в этом году не допустит паломников в Умань на Рош-а-Шана из-за продолжающихся в стране военных действий.

Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжало от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран. В прошлом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов.