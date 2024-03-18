Украина поставила цель захватить хотя бы один российский райцентр

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Цель попыток прорыва на территорию РФ в Белгородской и Курской областях – захват до инаугурации президента хотя бы одного районного центра буквально на сутки с объявлением его «свободной территорией России».

Об этом на канале «Рой ТВ» заявил публицист, экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, проживающий в ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот это рубилово в пограничье, куда украинцы подкидывают, подкидывают – там же украинские войска, среди которых где-то с полтысячи этих власовских мерзавцев, ну и белорусов туда послали, конечно. Фишка в чём? Когда говорят о том, что это цель сорвать выборы, посеять, дезорганизовать – нет, конечно же. Дезорганизовать выборы таким Макаром никак нельзя. Даже если захватят эти пресловутые Козинки или даже Тёткино, или даже Курск, Белгород. Телевизору вполне в силах объяснить жителю Камчатки, Сибири и Урала, что это всё вражья пропаганда, ничего никто не захватил, да и сколько того Курска», – сказал Вершинин.

Однако, по его мнению, здесь скрывается политическая цель Запада.

«Но в чём главный смысл? Зачем они сейчас гробят, уже понимая, что не прорвутся? Им нужен любой, хотя бы один райцентр в промежутке между завершением выборов и инаугурацией избранного президента. Допустим, Путина. Или Харитонова, неважно. Они положат сколько [угодно]. Им нужно на сколько угодно, на сутки, на полтора суток один райцентр и 20-30 не убежавших напуганных жителей, они их не расстреляют. Они снимут их на видео, заставив сделать счастливые лица, обнимут, дадут покушать, и объявят себя «свободной территорией России». А на Западе, в Америке уже сидит «законный президент новой России». Это даже не Тихановская, её никто не признавал, но она уже объявлена лидером. А после этого, не признав легитимность Путина, Запад сможет помогать уже «новой России», – объяснил публицист.