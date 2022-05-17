Украина поставила фатальный знак вопроса, на который ответит Россия – Кедми

17.05.2022  18:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Успех спецоперации на Украине и станет тем фактором, по которому Запад будет смотреть на Россию – «договариваться или добивать».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Успех спецоперации на Украине и станет тем фактором, по которому Запад будет смотреть на...

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«Ответом на все действия, на все виды эмбарго, на все виды санкций, на всю эту политику является только одно – разбить их уверенность в том, что мы слабы. Этого можно добиться только, как сказал Боррель, на поле сражения.

Поэтому значение того, что сейчас идёт на Украине, оно уже давно переросло рамки военной операции, оно давно переросло рамки оперативно-тактических успехов или других. Оно имеет колоссальное значение для будущего России, потому что по результатам этой операции будут смотреть, надо ли с вами договариваться или надо вас добивать», – объяснил Кедми.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин обещал, что если Украина решится атаковать Донбасс, то поставит под вопрос своё государственное существование.

«Я вспоминаю, что сказал ваш президент задолго до начала операции – попытка Украины атаковать Донбасс поставит под вопрос само государственное существование Украины. Я надеюсь, что он до конца выполнит то, что он сказал, потому что на самом деле произошла попытка Украины атаковать Донбасс», – напомнил военный эксперт.

«Она началась 17 февраля, когда уровень обстрелов вырос до того, чего не было даже в 2015 году», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«И слова президента обязывают его. Раз так Украина сделала, значит, она сама поставила вопросительный знак, на который должна ответить Россия», – добавил Кедми.

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