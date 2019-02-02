Украина поставила рекорд провальных вылазок диверсантов против ДНР

02.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Украина с начала 2019 года поставила рекорд провальных вылазок диверсантов против ДНР, многие из которых в итоге попали в плен к защитникам республик. Тем не менее, Киев готовит к заброске новые ДРГ.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Волновахский район прибыла диверсионная группа из состава 3-го отдельного полка специального назначения под командованием младшего лейтенанта Копимана. Диверсанты ранее прошли подготовку под руководством американских и канадских инструкторов.

Безсонов добавил, что командир ОТГ «Восток» Мойсюк планирует применить переданных ему в подчинение диверсантов на данном участке линии соприкосновения для проведения боевой вылазки.

«Хочу предостеречь шестерых кировоградских спецназовцев. Имеющаяся у нас информация позволяет принять соответствующие контрмеры, и наши подразделения готовы к встрече противника.

Четыре провальных боевых вылазки, организованных украинским командованием в этом году в районе Авдеевки, а также на Мариупольском направлении, являются наглядным подтверждением того, что отказ от выполнения и саботирование приказа Наева сохранят ваши жизни», – отметил Даниил Безсонов.