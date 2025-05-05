Украина поставила себя в вечную зависимость от США

Анатолий Лапин.  
05.05.2025 12:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 345
 
Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


Подписав ресурсную сделку с США, Украина поставила себя в кабальную зависимость от Штатов. Этот договор не имеет срока действия, и выйти из него в одностороннем порядке Украине не сможет даже после завершения конфликта.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписав ресурсную сделку с США, Украина поставила себя в кабальную зависимость от Штатов. Этот...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы говорим о недостатках, то один из очевидных недостатков – соглашение бессрочное, то есть вечное. И для того, чтобы изменить что-то, нужно согласие двух сторон. Я допускаю, что Украина в будущем захочет делать какие-то изменения. Проблема в том, что очень мало вероятно, что на это согласится американская сторона.

И напомню, что независимо от того, идет ли полномасштабная война, и мы условно зависим от США по меньшей мере по военным поставкам, или уже наступило счастливое мирное время, все равно соглашение будет продолжать работать», – заявил Железняк.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить