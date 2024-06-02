Украина поставила стыдный мировой рекорд, уступив лишь Аргентине и Египту

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве обнаружили довольно сомнительную перемогу – Украина занимает третье место в мире по объемам долга перед МВФ. Такое открытие совершило украинское издание «Слово и дело», оформив полученные данные в виде инфографики.

Сумма задолженности Украины превышает $9 млрд. Крупнейшим должником перед МВФ оказалась Аргентина — $30,9 млрд. На втором месте — Египет с $10,9 млрд. Как видим, у Незалежной есть еще немалые резервы роста – до Аргентины еще далеко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Впрочем, в Киеве над этим работают. Как сообщила пресс-служба украинского Минфина, Украина и Международный валютный фонд начали переговоры о новом транше финансирования – 2,2 миллиардах долларов, которые могут поступить на счета украинского казначейства уже в этом месяце. Этот уже четвертый по счету транш Украина может получить в рамках программы расширенного финансирования EFF на сумму 15,6 миллиардов, рассчитанной на четыре года. В этом году Украина уже получила от МВФ 880 млн долларов и рассчитывает получить еще 4,5 млрд долларов бюджетной поддержки.

В пятерку крупнейших должников Международного валютного фонда также входят Пакистан (6 млрд 546,5 млн долларов) и Эквадор (5 млрд 768,2 млн долларов). Чуть больше трех миллиардов организации должны Колумбия и Ангола, около 2-2,5 млрд – Гана и Кения, по 1,9 млрд – Кот-д`Ивуар и ЮАР, 1,7 млрд – Коста-Рика, по 1,5 млрд – Иордания и ДР Конго, по 1,3 млрд – Бангладеш и Марокко, 1,2 млрд – Нигерия, около 1,1 млрд – Сенегал, Шри-Ланка, Камерун, около миллиарда – Тунис.

Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ есть у Сербии (949,5 млн долларов), Молдовы (559,9 млн), Грузии (444 млн), Северной Македонии (273,6 млн), Албании (153,7 млн), Косово (51,6 млн), Черногории (37,8 млн).

Картина была бы неполной без указания на то, что долг перед МВФ – только часть внегнего долга Украины, которая должна множеству кредиторовсумму, превышающую размер ее ВВП.