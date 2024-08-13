Украина поставила задачу запугать персонал ЗАЭС

Олег Кравцов.  
13.08.2024 10:58
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Война, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Атаки ВСУ на Запорожскую атомную станцию призваны в первую очередь подавить морально технический персонал.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил специалист по ядерной энергетике, доктор технических наук, профессор Владимир Асмолов, комментируя последний удар по ЗАЭС.

Атаки ВСУ на Запорожскую атомную станцию призваны в первую очередь подавить морально технический персонал....

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«Станция довольно устойчива к такому роду атак, как беспилотники. Гораздо большее беспокойство сейчас вызывает безопасность персонала, которого на станции около 4-5 тысяч. Это наше главное звено в обеспечении безопасности станции. Представляете, люди идут на работу и понимают, что в любой момент им на голову может граната упасть. У них же нет такой прочной защитной оболочки, как у станции!», – сказал Асмолов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что, несмотря на то, что станция остановлена, на ней работают насосы, вентиляция, которые снимают остаточное тепловыделение.

«Оно незначительное, но требует внимания. Неоднократно на станции отключалось внешнее питание, что требовало запускать резервные дизели, имеющие, кстати четыре канала безопасности. В общем живучесть нашей технологии ВВЭР проверена. Но проверять ее границы дальше очень сильно не хочется. Лучше все это проверять на тренировках», – считает аналитик.

По его словам, ничего страшного в случае последнего удара по нерабочей градирне (бетонное башенное сооружение для охлаждения большого количества воды за счет движения воздуха) не произошло. И ничего бы не произошло даже в случае атаки на рабочую.

«Есть тысячи других способов охладить эту воду. Это не проблема… Но все равно инцидент нам очень неприятен», – говорит специалист.

Он отмечает, что бетонные стены не повреждены.

«Сгорела начинка, которую и так время от времени меняют. Это пластиковые лотки, с которых вода потихоньку скатывается вниз и охлаждается. Кстати, они и загорелись-то только потому что градирня была в нерабочем состоянии, сухой внутри», – объясняет собеседник издания.

По его мнению, кроме как «напугать персонал и мировую общественность», у киевского режима не было другой цели.

«Второй Чернобыль», «трансграничные переносы радиоактивных веществ»… Сколько панических заявлений уже прозвучало! Но это все – научная фантастика, не имеющая под собой никаких реальных подтверждений», – подчеркнул ученый.

У него вызывает недоумение заявление главы МАГАТЭ, что якобы невозможно установить, с чьей стороны совершена атака.

«Как и в предыдущий раз, когда велся обстрел ЗАЭС, так и сейчас, направление удара скрыть невозможно. Специалисты доказали, что все атаки по ЗАЭС совершались украинской стороной. Но на это почему-то никто на Западе не хочет обращать внимания», – резюмировал Асмолов.

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