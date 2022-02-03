Украина поставляет в РФ стратегическое сырье, используемое в военном производстве

Новости Украины

Ситуация вокруг Украины не обернется полномасштабной войной, поскольку ни Россия, ни США в этом не заинтересованы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экономист, эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан, отвечая на вопрос, насколько серьезными могут быть последствия украинского кризиса, если вдруг он перейдет в острую фазу.

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«У меня есть впечатление, что ситуация вокруг Украины используется для решения огромного количества задач и Россией, и Западом. Все они решаются как раз с помощью угроз, нагнетания обстановки, торга, обещаний, отказа от обещаний. Но точно не с помощью войны. Извлекать дивиденды из напряженности будут все стороны. И тут не надо думать, что только Кремль это делает. Это ровно так же делают и страны Запада. Для власти в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Париже выгодно иметь тему, которая отвлекает избирателей, особенно в эпоху высокой инфляции и экономических проблем», – сказал Мовчан» Комсомольской правде».

При этом он говорит, что его слова не надо понимать как обещание полного мира на Украине.

«Но полномасштабные военные операции не нужны никому. Никто не понимает, что делать с их последствиями – ни Кремль, ни Вашингтон, ни Киев. Я не думаю, что она [военная операция] состоится», – считает эксперт..

Также он затронул тему экономических отношений между Россией и Украиной.

«Пока эта экономика, прямо скажем, незначительная. Товарооборот с Украиной у России снижался до 2014 года, сильно упал после этого и сохраняется на том же уровне. Мы так же получаем оттуда сырье для производства титана, за транзит газа так же платим. Продуктовый товарооборот происходит, машиностроительную продукцию продаем и так далее. Как бы войны-то и нет. Идет взаимодействие», – отметил экономист.

По его словам, никто это не собирается останавливать.

«Даже окончательный ввод в строй «Северного потока-2» не остановит транзит газа через Украину. Потому что недостаточно просто иметь возможность вывезти газ за пределы России, он же должен еще по газотранспортной системе Европы проходить. А эта система так устроена, что во много мест лучше доставлять через газопроводы, лежащие на украинской территории», – резюмировал Мовчан.

В прошлогоднем отчете Счетной палаты РФ указывалось, что Украина в 2018—2020 годах обеспечивала поставку в Россию ряда стратегических ресурсов, которые используются в том числе и в военной отрасли. В частности, речь шла о 82,9% сырья для производства титана, 51,2% циркония и 70% каолина с Украины.